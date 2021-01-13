Son dakika: Otoparkı yıkıma gidenlere silahlı saldırı! 1'i avukat 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte Hürriyet Caddesi'ne geldi. Aynı zamanda buradaki prafabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi.