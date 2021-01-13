Son dakika: Otoparkı yıkıma gidenlere silahlı saldırı! 1'i avukat 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte Hürriyet Caddesi'ne geldi. Aynı zamanda buradaki prafabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi.
OTOMOBİLLE GELİP SİLAHLA YARALADILAR
Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı. Bu sırada bir otomobille gelenler Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve yanındaki 17 yaşındaki Talha Çakaner'i yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.