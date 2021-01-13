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Suç makinesi kadınlar ’da yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde, 18 Mart ve 25 Eylül 2020 günü meydana gelen evden hırsızlık olayının zanlısı oldukları tespit edilen ve birinin 40, diğerinin 33 suç kaydı bulunduğu öğrenilen 2 kadın, ’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:02 ABONE OL
Suç makinesi kadınlar İstanbul’da yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde 18 Mart ve 26 Eylül 2020 günü meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, yapmış oldukları araştırmalar sonucu olayı benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve akraba oldukları öğrenilen S.C. ile S.C. isimli kadınların gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kocaeli Polisinin devam eden çalışmaları sonucu, her iki şüphelide İstanbul ili Sancaktepe İlçesinde yakalandı. 40 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C. ile 33 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Suç makinesi kadınlar İstanbul’da yakalandı
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