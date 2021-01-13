Milli Piyango Online ile 12 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ Süper Loto hızlı bilet sorgulama ekranı burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde tamamen yenilenen ve her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler tarafında kazandıran numaraları merak edilen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (12 Ocak 2021 Salı) MP TV ile Youtube canlı yayınında yapılacak çekilişle belli oldu. Devirlerle 28 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak hedefleyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinde doldurdukları kuponu, şanslı numaralarla kontrol etmek isteyerek 12 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 OCAK)

Milli Piyango Online 12 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;