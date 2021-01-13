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Sur Kaymakamı: Pozitif vaka sayısı sıfırlandı

’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 19:01 ABONE OL
Sur Kaymakamı: Pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra korona virüs günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Sur Kaymakamı: Pozitif vaka sayısı sıfırlandı
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