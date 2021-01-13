Tekirdağ'da şoke eden olay! Karakolun tuvalet penceresinden atladı, ayağı kırıldı

Çorlu'da ev ve iş yerleri ile park halinde araçlardan gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan S.Ö. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. İşlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürülen S.Ö., tuvaletteki pencereden atlayarak, kaçmak istedi.