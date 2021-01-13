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'da şoke eden olay! Karakolun tuvalet penceresinden atladı, ayağı kırıldı

'ın ilçesinde hakkında 4 ayrı hırsızlık dosyası bulunan S.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra sevk işlemleri için polis merkezine götürüldü. S.Ö. burada pencereden atlayarak kaçmak istedi ancak 3 metre yükseklikten düşünce ayak bileği kırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 15:41 Son Güncelleme: 13.1.2021 16:19 ABONE OL
Tekirdağ'da şoke eden olay! Karakolun tuvalet penceresinden atladı, ayağı kırıldı

Çorlu'da ev ve iş yerleri ile park halinde araçlardan gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan S.Ö. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. İşlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürülen S.Ö., tuvaletteki pencereden atlayarak, kaçmak istedi.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşen S.Ö.'nün ayak kemiğinde kırık oluştu.

S.Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

S.Ö.'nün tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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Tekirdağ'da şoke eden olay! Karakolun tuvalet penceresinden atladı, ayağı kırıldı
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