Temel İle Dursun Fıkraları - Kısa, Uzun, Güldüren Temel Ve Dursun’un Çok Komik Fıkraları

Temel ve Dursun'un birbirinden komik fıkraları herkesin çocukluğunda yer edinmiştir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan, hala dillerden düşmeyen pekçok fıkra bulunmaktadır. Fıkra denildiğinde ise ilk akla gelen seçeneklerden birisi de Temel ile Dursun fıkraları olur. Temel ile Dursun'un fıkraları ile sevdikleriyle eğlenceli anlar yaşamak isteyenler doğru yerdeler. Hem komik hem düşündürücü kısa, uzun ve çok komik Temel Dursun fıkraları okumak ya da sevdiklerinizle paylaşmak için doğru yerdesiniz.

TEMEL DURSUN FIKRALARI

Temel ile Dursun'un fıkra denildiğinde akla ilk gelen ve herkesi güldürmeyi başaran birbirinden komik fıkraları şöyle;

AĞAÇLARADAN GÖREMİYORUM

Temelle Dursun ormanda yürüyorlar. Bir ara Temel Dursun'a sesleniyor:

-Dursun ormanın güzelliğine bak.

Dursun:

-Ağaçlardan göremiyorum ki.

BEN GERİ DÖNÜYORUM

Temel'e Dursun Karadeniz sahilinde oturuyorlarmış Temel Dursuna demiş ki :

-Gel beraber Amerika'ya yüzelim.

İki kafadar Karadeniz'den başlamışlar yüzmeye. Fıkra bu ya Amerika'ya yaklaşmışlar. Tam bu sırada bizim Temel :

-Dursun ben kesildum geri doneyrum, demiş.

BİZ NE DEDİK

Temel bir gün hakimin karşısına çıkartılır.

Hakim Temel'e sorar :

-Evladim senin adın ne bakim?

Temel :

-Adım "Temel", fakat "Z" si yok.

Hakim biran düşünür ve Temel'e dönerek der :

-Evladım, "Temel"de "Z" yok ki!

Temel hemen cevabı yapıştırır :

-Eeeee, biz ne deduk hakim bey?

SAAT

Temel aldığı bir daktiloyu bozuk diye geri götürdü. Satıcı;

- Neresi bozuk, dün aldığında sağlamdı.

Temel:

- İki tane "a" yok, saat yazamıyorum.

SİZDE KABAHAT, VERMEDİNİZ

Temel araba sürerken kırmızı ışıkta geçmiş. Tabii bunu gören polis Temel'i durdurmuş. Polis:

- Ehliyet ve ruhsat beyefendi!

Temel:

- Verdunuzda mi isteysunuz...

BU YAŞTAN SONRA

Temel ve Fadime uzun yıllar nikahsız yaşamaktaymış. Bir gün Fadime:

- Temel bu iş böyle olmuyor, evlenelim artık, demiş.

Temel gayet sakin:

- Bizi bu yaştan sonra kim alır be Fadimem.

YANLIŞ İSTİKAMET

Temel trene binmiş, bilet kontrol sırası gelmiş. Kontrolör, biletinin İstanbul'a olduğunu, trenin Ankara'ya gittiğini söylemiş.

Temel kendinden emin:

- Peçi maçinist yanlış istikamete cittiğini piliy mi?

İKİ OLASILIK

Temel ile Dursun konuşuyorlardı…

Temel Dursun'a sorar:

– Savaş çıkarsa yandık galiba.

Dursun düşündü:

– İki olasılık var, dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok, çıkarsa iki olasılık var:

Ya çürüğe çıkarız ya askere alınırız. Çürüğe çıkarsak mesele yok, askere alınırsak iki olasılık var: Ya geri cephe ya ileri cephe. Geri cephede kalırsak mesele yok, ileri cepheye gidersek iki olasılık var: Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele yok, kaybedersek iki olasılık var: Ya esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek mesele yok, ölürsek iki olasılık var: Ya gömerler ya kağıt fabrikasına yollarlar.

Gömerlerse mesele yok, kağıt fabrikasına yollarlarsa iki olasılık var: Ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı. Gazete kağıdı olursak mesele yok, tuvalet kağıdı olursaaak… İşte o zaman yandık Temel!

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