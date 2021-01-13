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- karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Son dakika bilgisine göre, 'ta etkili olan yağışı nedeniyle Tokat- kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:57 ABONE OL
Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Kentte, öğleden sonra görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Kara yolu üzerinde üç noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Tokat- Sivas kara yolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise yolda kalan ağır tonajlı araçlara Karayolları ekipleri yardım etti.

Yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

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Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
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