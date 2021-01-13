Trabzon'da yangın; 7 ev kül oldu

Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre bahçe temizliği sırasında yakılan ateş, yakın mesafede bulunan samanlığa sıçrayarak büyüdü.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Boş olan evler kısa sürede alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre yangında biri metruk bina ile 6 ev kül oldu.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen İtfaiye ekipleri alevlerin diğer evlere sıçramaması için söndürme ve soğutma çalışması sürdüğü belirtildi. Çıkan yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, yaptığı açıklamada, yangının, vatandaşların bahçelerini temizlemek amacıyla yaktığı ateşten çıktığını belirterek , "Yangın rüzgarın etkisiyle yan tarafta bulunan evlere sıçradı. Hemen müdahale ettik. Çıkan yangında bir metruk bina ve 6 ev de yandı. İtfaiye ekipleri,UMKE ve AFAD ekiplerinin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" dedi.

Olay yerinde incelemeler yapan Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, 7 evin yandığını belirterek, yangının çok şiddetli rüzgar nedeniyle halen kontrol altına alınamadığını ifade etti. Ustaoğlu, vatandaşların bölgeden tahliye edildiğini, can kaybı olmadığını dile getirerek, tüm itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleye devam ettiklerini söyledi. Vatandaşların güvenli bölgelerde barınmaları noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ustaoğlu, gerekli görülmesi halinde vatandaşları ilçe merkezindeki yurt, misafirhane ve otellerde misafir edileceklerini kaydetti. Ustaoğlu, aynı şekilde hayvanların da güvenli bölgelerde barınmalarının sağlanacağını ve yem ihtiyaçlarının giderileceğini ifade etti.