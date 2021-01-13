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Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu

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Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu
İstanbul'da beklenen sağanak şeklindeki yağış dün akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. Yağış nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi. TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Cuma günü başlaması beklenen kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği ve kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 7 derece birden düşeceği bildirildi.
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Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu
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