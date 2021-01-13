Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli Emniyetinden torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Emniyetinden torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 308.75 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 2 bıçak ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın ise aramasına devam edildiği belirtildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 13.1.2021 13:44 ABONE OL
Tunceli Emniyetinden torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yakın zamana kadar planlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde; 9 şahsın üzerinde toplamda 308.75gr esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Aynı sokak satıcılarına yönelik 13 Ocak 2021 gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 8 şahıs gözaltına alınmış ve 1 şahsın ise aranmasına devam edilmektedir. Ayrıca Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden gözaltına alınan şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet döner bıçağı, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 2 adet bıçak ve 1 adet yasaklı yayın ele geçirilmiştir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli Emniyetinden torbacılara operasyon: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA