Türkiye’de yalnızca 3 tane var: Yozgat’ta hizmet vermeye başladı

5 yıldızlı otel konforunda ve Türkiye'nin 3 merkezinden biri olan Adalet Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Personel Eğitim Merkezi Başkanlığına atanan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özden'i makamında ziyaret etti. Uçak, yeni görevinden dolayı Başkan Mustafa Özden'i tebrik etti. Başsavcı Uçak, Eğitim Merkezinin Adalet Bakanlığına, Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başsavcı Uçak, beş yıldızlı otel statüsündeki tesisin pandemi koşullarını geride bırakıp eğitim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte yurdun dört bir köşesinden haftada 300'ü aşkın Adalet Bakanlığı çalışanının Yozgat'a geleceğini söyledi. Adalet eğitim Merkezi'nin Yozgat'a birçok alanda katkı sunacağını dile getiren uçak, "Yozgat Personel Eğitim Merkezimiz Yozgat'ın ekonomik gelişimine, sosyal ve kültürel tanıtımına da katkı sağlayacaktır" dedi.

BİLGİ VERDİ

Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'a tesisi gezdirerek fiziki yapısı hakkında bilgi verdi. Özden, Başsavcı Uçak'a Adalet Eğitim Merkezi'nin inşaat aşamasından faaliyete geçmesine kadar olan süreçteki büyük emek ve katkısından dolayı teşekkür etti.

ANKARA, RİZE VE YOZGAT

Özden, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi'nin Ankara ve Rize'nin ardından faaliyete geçen üçüncü eğitim merkezi olduğunu söyledi. Tesisin 5 yıldızlı otel konforunda bir tesis olduğunu anımsatan Özden, "Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin, yargının etkin ve verimli işleyişe sahip olması, yargıya olan güvenin artırılması hedefine yönelik olarak Adalet Bakanlığı personeline hizmet içi ve öncesi eğitim vermek üzere faaliyete geçen tesisin 378 konaklama kapasiteli, içerisinde açık/kapalı spor alanları, Türk ve Fin hamamı, sauna, fitness salonu, hobi aktivite alanları, çocuk kulübü, yürüyüş ve parkuru, kütüphane gibi sosyal donatı alanları ile Adalet Bakanlığı çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan modern ve interaktif eğitim alanlarının bulunduğu beş yıldızlı otel konforuna sahip bir tesistir" ifadelerine yer verdi.