Türkiye’de yıllık 700 ton atık pil toplanıyor

Kocaeli Kartepe İlçesinde, 2004 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli olarak 8 bin metrekarelik alanda kurulan tesis, elektronik ürünleri imha ediyor ve dönüştürerek ekonomiye geri kazandırıyor. Firma içerisinde, yaklaşık 4 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği kurulan yeni pilot tesis sayesinde ise pillerin içerisindeki değerli madenlerin geri dönüşümü sağlanıyor.

İLK ELEKTRONİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

Yakın zamanda üretilecek elektrikli araçların bataryalarında kullanılacak lityum pillerin üretimi için lityum, kobalt, grafit hammaddelerinin gerekli olduğunun altını çizen firmanın Genel müdürü Murat Ilgar, "Yakında bizimde yerli ve milli otomobilimiz seri üretime geçecek. Bu otomobillerin bataryalarının üretimi için Türkiye'de de hammaddelere ihtiyaç duyulacak. İşte bu nedenle geri dönüşüm tesislerinin önemli daha da artacak. Bizim firmamız, Türkiye'nin ilk elektronik atık geri dönüşüm firmasıdır. TÜBİTAK destekli olarak kurulduk. Türkiye'nin ilk florasan lamda geri dönüşüm tesisi olma özelliğini de taşıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ilk toner kazanım tesisini de kendi bünyemizde Kalkınma Ajansı destekli olarak kurduk. Son olarak TÜBİTAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli Türkiye'nin ilk alkalin pil geri dönüşüm tesisini kurduk." dedi.

İLK ADIMLARIMIZI ATTIK

Firmalarının şu anda elektrikli araç pilleri konusunda Türkiye ve Almanya'da faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Ilgar, "Tesisimize, yurdun dört bir yanından atık piller geliyor. Tehlikeli ve tehlikesiz olarak bu piller ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüme kazandırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da önderliğinde, önemle üzerinde durduğu yerli ve milli, gelecek için stratejik olan batarya teknolojisinin hammaddesi olan lityum üretimi konusunda ilk adımlarımızı attık. Bu hususta bizler de, ülkemizin dışa bağımlılığını sıfıra indirecek ve bu konuda ülkemize tam bağımsızlık sağlayacak önemli roller üstlenmeyi kendimizde hedef olarak belirledik. Elektronik araçlar seri üretime başladıklarında, bataryalarında lityum pil kullanılacak. Bu pillerin hammaddesi ise atık piller içerisinde hazır olarak bulunuyor. Biz bunları tesisimize geldikten sonra kırımını yaptığımızda içinde bulunan madeni çıkartacağız. Daha sonra tesisimizdeki Ar-Ge laboratuvarında ayrıştırıp üretimde kullanılabilir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

YILLIK 700 TON ATIK PİL TOPLANIYOR

Lityum pillerin hammadde pazarının, şu anda Çin, Güney Kore ve Japonya'nın elinde olduğunu ifade eden Ilgar, "Elektrikli otomobile batarya üretmek için, elde edilmesi gereken 3 ana hammaddeyi, aynı anda hem çevreci hem de en ekonomik olarak, geri dönüşüm teknolojileri ile elde edebileceğiz. 2030 yılına kadar, pille çalışan elektrikli araçlar ve plug-in hibridler, küresel olarak yerdeki araçların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturacak. 2040 yılında ise bu sayı %31'e ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye olarak araç bataryasında kullanılacak lityum piller konusunda da dışa bağımlı kalmamalıyız. Bataryalarımızın hammaddesini de bizler üretmeliyiz. Bu madenler topraktan da elde ediliyor. Ancak çevreci ve ekonomik bir yaklaşım ile büyük bir bölümü atıklardan sağlanabilir. Şu anda ülkemizde yıllık 700 ton atık pil toplanıyor. İnsanlar bu nedenle pillerini çöpe atmamalıdır. Bunun çok üstünde bir atık pil topladığımızda, daha fazla hammadde üretebiliriz." dedi.

ARACIN FİYATINI, PİLİN MALİYETİ BELİRLİYOR

Tesislerinin tam olarak devreye girmesi ile hedefinin yıllık yaklaşık 20 ton lityum karbonat, 65 ton kobalt hidroksit, 50 ton nikel hidroksit, 40 ton mangan hidroksit ve anot malzemesi olarak 120 ton grafit üretmek olduğunu vurgulayan Ilgar, "Elektrikli araçların en önemli bileşeni bataryalardır. BloombergNEF'e göre, bir elektrikli otomobilin pilinin fiyatı, aracın üretim maliyetinin yarısından fazlasını (% 57) oluşturuyor. Yani araç maliyetini, büyük oranda pilinin maliyeti belirliyor. Bu pilleri zaten yerli ve milli olarak ülkemizde üreteceğimiz belirlendi. Hammadde de ülkemizde üretilirse, bu otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır. Öte yanan Lityum iyon piller, yakın gelecekte, elektrikli araç ve enerji sistemleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılacağını düşünürsek, şimdiden bu konuda çalışmalara önem vermeliyiz" şeklinde konuştu.