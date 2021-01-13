Türkiye’ye örnek kent bilgi sistemi

Düzce Belediyesi, İnternet sitesinden yayınladığı Kent Rehberi ile vatandaşların adres ile ilgili işlemleri için belediye binasına gelmeden hizmet alabilmesini sağlıyor. Vatandaşlar Kent Rehberi sistemi ile adres, adres kodu, ada-parsel, yapı, kapı numarası, şehirdeki önemli yerler ve bunun gibi birçok veriye belediye internet sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Yüzde 95 oranında güncel verilerle hizmet sunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, verilerini sürekli yenilemeyi de ihmal etmiyor.

ADRES KODU DÖNEMİNE HAZIRIZ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Bilgi Sistemi servisi tarafından yürütülen Kent Rehberinde vatandaşlar ayrıca İmar Planlarına ve bilgilendirme amaçlı İmar Durumu belgesine de erişebiliyor. Öte yandan Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, yakın zamanda hayata geçirilecek olan adres yerine adres kodu dönemine de hazırlığını tamamladı. Türkiye genelinde adres kodları; DASK, Esnaf Sicil Kayıtları, Tapu işlemleri, Vergi Dairesi işlemleri ve adres kaydı gibi işlemlerde kullanırken yakın zamanda Posta, Kargo, Okul Kaydı ve İnternet alışverişlerinde de kullanılmaya başlayacak.