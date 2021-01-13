Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Diyanet takvimi ile Receb, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri!

ÜÇ AYLAR NEDİR? ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ NE?

Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir.

Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır. Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan Regaip kandili 3 ayların habercisidir. Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı gecedir.

Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili, Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olarak kabul görülen bu gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescdi-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği ve Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla kullarına namazı hediye ettiği gecedir.

Şaban ayının 14. gecesi Berat kandili, bu gece Kuran-ı Kerim'in Duhan Suresinde şöyle anlatır. 'Apaçık kitaba yemin olsun ki, biz Kuran-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.'

Bu gecede dua ve ibadetle geçirerek amel defterini zenginleştirmek faziletlidir.

Bin aydan daha hayırlı olan ve tüm duaları kabul edildiği ve tövbelerin affedildiği Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk gelir. Bu ay Allah'ın kullarını Kuran-ı Kerim nuruyla aydınlatmaya başladığı gecedir. O gece yapılan tüm dua ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılır.