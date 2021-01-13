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'un yanında bulunan kadın serbest bırakıldı

’ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu. Son olarak uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan ve gözaltına alınan . konutunu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 13.1.2021 19:16 ABONE OL
Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın serbest bırakıldı

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun ve görüntüye yansıyan iki kız arkadaşın ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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O görüntülerde Uygun'a uyuşturucu maddeyi içiren Fadime Büşra G. (22) İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından Fadime Büşra G., "uyuşturucuya özendirmekle" suçundan soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti Fadime Büşra G.'yi, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın serbest bırakıldı
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