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Vali Erin, Telabyad’da İncelemelerde bulundu

Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekâtının ardından kamu düzeninin yeniden inşa edildiği bölgede, SUDKOM koordinesinde yürütülen çalışmaları denetleyerek bilgi aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:58 ABONE OL
Vali Erin, Telabyad’da İncelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekâtının ardından kamu düzeninin yeniden inşa edildiği bölgede, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen çalışmaları denetledi.

Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail El Hamdoile birlikte bölgedeki çalışmaları inceleyen Vali Erin, ilk olarak Telabyad'da yapımı tamamlanan PTT şubesini ziyaret etti. Daha önce mobil PTT şubesinin hizmet verdiği Telabyad'daki sabit şubenin hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, bölge ile olan ekonomik alışverişin PTT aracılığıyla yapıldığını ifade etti.

SUDKOM koordinesinde kuruluş çalışmaları tamamlanan Telabyad Sosyal Hizmet Merkezi ile Tüberküloz Teşhis ve Tedavi Merkezini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Telabyad Mahalli Meclis binasında faaliyet gösteren birimleri de ziyaret etti. Bölgedeki inceleme ve denetlemelerine Telabyad Hastanesi ile devam eden Vali Erin, burada da hizmete sunulan birimleri ziyaret etti. Vali Suriyeli çocuklara oyuncam dağıttı.

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Vali Erin, Telabyad’da İncelemelerde bulundu
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