Van’da 2 kardeş birlikte can verdi

Olay dün akşam saatlerinde Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli TOKİ'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yıldız Tekin (24) ve kardeşi Cumali Tekin (21) kardeşler uydu çanaklarını onarmak için bulundukları binanın çatısına çıktı. Hava şartları nedeniyle buzlanmanın meydana geldiği çatından iki kardeş dengesini kaybetti. Dengelerini kaybeden kardeşler binadan düştü.

Binadan düşen kardeşler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.