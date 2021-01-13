Van’da sağlık çalışanları çalıp söyledi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Başhekim Yardımcısı Oktay Özarslan'ın organizatörlüğünde "Sağlık için çal söyle" projesi kapsamında bir araya gelen sağlık çalışanları, çalıp söyledi. Çalıp söyleyen sağlıkçılar meslektaşlarını motive ederken, hastalara da moral oldu.

"Sağlık için çal söyle" projesi kapsamında hastanede çalışan sağlık personelleri, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirerek klip hazırladı.

Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeli, seslendirdikleri türküyle motive olurken dinleyenlere de moral verdi.