Vicdanları rahatlatan karar: 4 kız kardeşin zaferi

Rize'nin Pazar İlçesinde dört kız kardeşin malı tek erkek kardeşin üzerine yapılmış, bu durum mahkemeye taşınmış, ancak Pazar Adliyesi'nde verilen kararla kız kardeşler baba mirasından yoksun bırakılmıştı. Bu duruma itiraz eden kız kardeşlerin şikayeti ardından mahkeme kararı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Rize'nin Pazar Adliyesi'nde verilen bir kararla dört kız kardeş olan Melahat Hatırnaz, Ayşe Hatırnaz (Doğanay), Meliha Hatırnaz (Pişkin) ve Nezaket Hatırnaz baba mirasından yoksun bırakıldı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi'ne taşınan kararla da kızlara yapılan haksızlığı geçit verilmedi.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi( BAM), "Kadının mirasta adı" olduğunu tescilleyerek Karadeniz'deki tüm kadınları baba mirasından yoksun bırakılmayacağına hükmetti.

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan kız kardeşlerden Nezaket Pişkin (68) şunları kaydetti: "Dayımız 2 yıl önce vefat etmişti. Ölmeden 2 gün önce bize 'Yerlerin oradan kadastro geçerken size sormadan baba arazisini üzerime aldım. Beni affedin, dava açın, hata yaptım." dedi. Biz de bundan 2 yıl önce dava açtık. Ablam Ayşe Doğanay 7 yıl önce vefat etmişti. Geçen yıl mart ayında da kız kardeşim Meliha Pişkin ise koronavirüsten öldü. Rize Pazar Yerel Mahkeme kararında '10 yıl içerisinde abim İsmail Hatırnaz üzerine yapılan tapuyu diğer mirasçıların bozma hakkı var' dedi. Yerel mahkeme kararında bizi tanımadı ve davayı reddetti. Bunun üzerine biz Trabzon İstinaf Mahkemesine gittik. Trabzon İstinaf Mahkemesi dosyayı çok iyi inceledi ve açıkladığı kararında 20 dönümlük çay bahçesi 4 kardeşe bölüştürülmesi üzerine karar verdi. Bu karar bizi çok mutlu etti. Şuan da davamız Yargıtay'da ama Trabzon'daki verilen karar bütün Karadeniz kadınlarına emsal olur."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, toprak sahibi dedenin ölümü ardından kız kardeşlerine pay vermeden tapuları kendi üzerine alan ağabey İsmail Hatırnaz geçtiğimiz yıllarda vefat etti. Dört kız kardeş, haklarını almak için mahkemeye başvurdu. Pazar Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görülen davada kızlar davayı kaybetti. Bunun üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran kız mirasçılar mücadeleyi bırakmadı. Kız kardeşlere güzel haber BAM'dan geldi ve BAM yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Bu karar ile dört kız kardeşe baba mirasını iade etti. Şimdi ise kız kardeşler Yargıtay'a gönderilen kararın sonucunu bekliyorlar.