Virüse rağmen kumar oynayıp 60 bin lira ceza yediler

İstanbul Maltepe'de Koronavirüs ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde denetimlerde bulunan polis, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste bulunan 14 kişiye toplamda 60 bin 350 lira ceza kesilirken, iş yeri sahibi K.K. ise hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Feyzullah Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisini alan polis, söz konusu adrese bir operasyon düzenledi. Adreste bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 14 kişiye, 1593 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 44 bin 100 lira ceza kesildi. Adreste aramalar bulunan Maltepe Polisi, kumar oynadığını tespit ettiği 13 kişiye ise kişi bin 250 liradan toplamda 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

ARAMASI BULUNAN İŞ YERİ SAHİBİNE GÖZALTI



Adreste yapılan denetimler sonucunda kumardan elde edildiği değerlendirilen beş bin 345 lira, 700 Dolar ve 920 Euro ele geçirildi. Çalışmaların devamında, iş yeri sahibi olduğu belirtilen K.K. (57) ise hakkında "Basit yaralama" suçundan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.K., hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Kumar oynatma ve mühür fekki" ve "Basit yaralama" suçlarından işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.