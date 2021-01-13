İçindeki yaşlı kadını fark etmeden aracı çekiciyle kaldıran şoföre şok

İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı fark etmeyerek aracı o halde çekiciye yüklemeye çalıştı. Otomobil havaya kaldırılınca, yaşlı kadın görevlileri uyarmak için kapıyı açtı. Ancak dengesini kaybedip düştü. Yaşlı kadının vücudunda kırıklar oluştu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı fark etmeyerek aracı o halde çekiciye yüklemeye çalıştı. Bunun üzerine dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadının vücudunda kırıklar meydana geldi. Olay sonrası İstanbul Anadolu Başsavcılığı konuya ilişkin iddianame düzenledi.

1 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Başsavcılığı konuya ilişkin çekiciyi kullanan şüpheli C.K. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Önümüzdeki günlerde şüpheli çekici şoförünün yargılanmasına başlanacak.