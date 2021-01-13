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İçindeki yaşlı kadını fark etmeden aracı çekiciyle kaldıran şoföre şok

'de bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki 'ı fark etmeyerek aracı o halde çekiciye yüklemeye çalışması sonucu yaşlı kadın düşerek yaralanmıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı iddianame hazırladı. Şüpheli adamın 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:13 ABONE OL
İçindeki yaşlı kadını fark etmeden aracı çekiciyle kaldıran şoföre şok

İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı fark etmeyerek aracı o halde çekiciye yüklemeye çalıştı. Otomobil havaya kaldırılınca, yaşlı kadın görevlileri uyarmak için kapıyı açtı. Ancak dengesini kaybedip düştü. Yaşlı kadının vücudunda kırıklar oluştu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı fark etmeyerek aracı o halde çekiciye yüklemeye çalıştı. Bunun üzerine dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadının vücudunda kırıklar meydana geldi. Olay sonrası İstanbul Anadolu Başsavcılığı konuya ilişkin iddianame düzenledi.

1 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Başsavcılığı konuya ilişkin çekiciyi kullanan şüpheli C.K. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Önümüzdeki günlerde şüpheli çekici şoförünün yargılanmasına başlanacak.

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İçindeki yaşlı kadını fark etmeden aracı çekiciyle kaldıran şoföre şok
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