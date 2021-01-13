Yeşilırmak’ta balık ölümleri yasak getirdi

Tokat ve Amasya'da şehrin içinden geçen Yeşilırmak'ın farklı bölgelerinde balıklar kümeler halinde kıyıya vurdu. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğunu belirtirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Amasya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda aldığı kararla Amasya sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak Nehrindeki su seviyesinin azalmasına bağlı olarak yaşanan balık ölümlerinin halk sağlığı açısından oluşturabileceği riski önlemek amacı ile ikinci bir emre kadar Yeşilırmak Nehrinde balık tutulmasının yasaklanmasına ve karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatacak.

ÖLÜMLERİN SEBEBİ: OKSİJENSİZLİK

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Ülkemizde yağış rejimi değişti, bu yağış rejiminin değişmesi kuraklık olarak ortaya çıktı. İlimizin en güzel değerlerinde bir tanesi olan Yeşilırmak'ta debi düşüklüğü söz konusu oldu. Bu debi düşüklüğünden dolayı da suda oksijen miktarı çok azaldı. Ve kısmi balık ölümleri oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla debi normale dönene kadar il sınırlarımız içerisinde balık tutmayı biz yasakladık" dedi.