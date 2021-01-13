Yüksekova Sarıtaş tünelinde ışıklandırma çalışmaları tamamlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Esendere Beldesi arasında bulunan Sarıtaş Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda Karayolları Bölge Şefliği tarafından başlatılan ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.Çalışmalar kapsamında 445 metrelik Sarıtaş Tünelinde ulaşım artık daha güvenli olacak. Sistemin kurulması ile beraber sürücüler de rahat bir nefes almaya başladı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Karayolları Van Bölge Müdürlüğü'ne yaptığımız girişimler sonucunda, Esendere Yolu üzerinde bulunan Sarıtaş Tüneli'nin tünel içi aydınlatma sistemi tamamlanmış olup, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Başta bölge müdürümüz sayın Hasan Ali Arslan olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.