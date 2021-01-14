4 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve yoklama kaçağı suçlarından 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C.D. isimli erkek şahıs Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan Ö.C.D., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Ö.C.D. adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun K Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.