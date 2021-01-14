4.5 aylık evli çifti ölüm ayırdı

Kaza, dün gece eski Urla- Çeşme yolunda meydana geldi. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde çalışan 28 yaşındaki Mustafa Güldüran, yönetimindeki araç ile ilçe merkezine doğru seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönden giden başka bir araçla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumum polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Güldüran doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mustafa Güldüran'ın 24 Ağustos 2020'de hayatını Gizem Güldüran ile birleştirdiği öğrenildi. Mustafa Güldüran'ın ölümü başta eşi Gizem Güldüran olmak üzere sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Mustafa Güldüran'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, "Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir" yazdığı görüldü.