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600 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçesinde düzenlene baskında 600 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi. İşyeri sahibi B.D. hakkında işlem yapıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:52 ABONE OL
600 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığını korumak ve vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sahte içki ve kaçak içki ticaretine ile kullanılmasının engellemesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından çeşitli çalışmalar yapıldı.

Karabağlar ilçesi kırsal Kavacık Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 600 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi. İşyeri sahibi B.D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem yapıldı.

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600 litre kaçak içki ele geçirildi
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