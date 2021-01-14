65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı, taksiye binebilir mi? 65 yaş üstü yaşlılar seyahat edebiliyor mu?

65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı sorusunun yanıtı ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Artan vaka sayısına paralel olarak risk grubu taşıyan vatandaşlar günün belli saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş kullanımı kısıtlanmıştı. Peki 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? 65 yaş üstü yaşlılar seyahat edebiliyor mu, taksiye binebilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri en üst seviyede uygulanırken 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma yasağı getirildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son duyuruda Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı engellendiği biliniyor…