676 konut daha sahiplerini buldu

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Elazığ'ın farklı bölgelerinde yaklaşık 20 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Bugün gerçekleştirilen kura çekilişinde Bizmişen'de yapılan 676 adet konut sahiplerini buldu.

VALİ YIRIK: "VATANDAŞLARIMIZA YARAŞIR MODERN KONUTLAR HAYIRLI OLSUN"

Kura çekilişine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada: "TOKİ başkanlığımızın yapmış olduğu AFAD'tan gerek ağır hasarlı olup hak sahibi olan vatandaşlarımız gerekse kentsel dönüşümden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütmüş olduğu TOKİ inşaatları her geçen hafta bitiyor. Ve biz bu biten konutları kura çekilişiyle vatandaşlarımıza tebliğ ediyoruz. Bugünde Bizmişsen mahallesinde inşaatı tamamlanmış olan 781 konuttan 676'sını vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle belirleyerek teslime devam ediyoruz. Bu Bizmişen Mahallesindeki bugünkü kuraya 2 bin 10 vatandaşımız hane sahibi başvuru yapmış bin 627 vatandaşımızda bugün itibariyle burada 676 konuta aday olmak suretiyle kuralarını çekeceğiz. Kendilerine hayırlı olsun. Sizlerde biliyorsunuz ki TOKİ başkanlığımızın yapmış olduğu konutlar konforlu modern her türlü zenginlikleri ile donatıları ile vatandaşlarımızın rahatlık içerisinde oturacakları ve depremden korkusundan uzak yaşayabilecekleri yatay mimariye uygun ve benzerlerinden çok daha iyi bir şekilde yapılmış konutlardır. Vatandaşlarımıza bugün yapmış olduğumuz çekilişle birlikte 3 bin konut teslim etmiş oluyoruz. Çok kısa süre sonra göreceksiniz ki vatandaşlarımıza 8 bine yakın konutlar kuraları çekilmek suretiyle vatandaşlarımıza teslim edilecek. İnşallah onun da hazırlığını yapıyoruz. Hemşehrilerimiz Gakkolar merak etmesinler hak sahibi vatandaşlarımız mutlak suretle hak ettiklerini alacaklar. Vatandaşlarımıza yaraşır modern konutlar hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.