Aleyna ‘Bundan adam olmaz’ deyip ayrılmış

Denizli'de eski İran asıllı Shayan Kheyrian sevgilisi tarafından öldürülen Aleyna Yurtkölesi'nin (22) telefonla ulaştığımız halası Aysun Dinçer (50) içini SABAH'a döktü. Katilin en ağır cezaya çarptırılması durumunda acılarının biraz olsun hafifleyeceğini söyleyen Dinçer, "Aleyna bu şahısla bir ay çıktı. Sonra 'Bundan adam olmaz' diyerek ayrılmış. Ancak bu şahıs 1.5 aydır Aleyna'nın peşini bırakmamış. Kendisi konuşarak halletmeye çalışmış ancak halledememiş. Hala olayın şokundayız" dedi. Aleyna'nın arkeolog olmayı çok istediğini söyleyen Aysun Dinçer, " Arkeoloji bölümünü tutturamayınca ikinci senesinde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Denizli'ye gitti" diye konuştu. Aleyna'nın anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyen hala "Annesi Kuşadası'nda, babası Manisa'da. 10 gün önce babasını ziyarete gelmişti. Bir hafta kaldıktan sonra Kuşadası'na annesinin yanına gitmiş. Orda kaldıktan sonra Denizli'ye gitmiş" dedi. Aleyna'nın annesiyle yaptığı son telefon görüşmesinden bahseden Dinçer, "11'e kadar arkadaşlarıyla mesajlaşmış. Mesajlaşma bir anda kesilmiş. Olay sırasında 'İmdat. Yardım edin' diye bağırmış. Daha sonra alt komşusu öğrenci çocuk çıkıp evi kontrol etmiş. Kapıyı çalmış. Açan olmamış. Sabah annesi Aleyna'ya ulaşamayınca polisi aramış" diye konuştu.