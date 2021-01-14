Altyapı yetmeyince İzmir’i yine sel vurdu

İzmir'de önceki gece etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, alt geçitler su doldu. Yağmur Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. En çok hasarın yaşandığı Buca'da 15'ten fazla araç sulara kapıldı, 100'den fazla işyeri ve evi su bastı. Evini su basan annesine yardım etmek için dışarı çıkan ve sel sularına kapılan Bahtiye Tuna (66), altına girdiği bir TIR'a tutunarak boğulmaktan kurtuldu. Yine Buca'da, kurye Özgür Seven, motoruyla selde sürüklendi. Altgeçit suyla dolunca tren raylarından karşıya geçmek isteyen Abdulkadir Balkan (22) ise İZBAN treninin çarpması sonucu öldü. Yeşildere'nin taşması sonucu, demir korkuluklar sökülerek sel sularında sürüklendi. İzmir İtfaiyesi'nin binasını da su bastı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "212 konut veya dükkanda su baskını yaşandı. Altyapıda sıkıntılar var ama daha büyük sıkıntı iklim değişikliği. Saatte 70 kilo yağmurun düştüğü bir iklim biz hiç görmedik" dedi. Manisa'da Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesi'nin arasındaki istinat duvarı çöktü, belediyeyi su bastı. Konya'da 23 evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Seydişehir'de sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Afyonkarahisar'da fırtına nedeniyle bir otomobil, bir jandarma aracı, bir TIR ve bir kamyon çarpışarak devrildi. İkisi jandarma 6 kişi yaralandı. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir caminin minaresi evin üzerine devrildi. Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Kastamonu'da Ilgaz Dağı ve Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bin 500 rakımlı Domaniç-İnegöl yolunda kar yağışı başladı. Hazırlıksız sürücüler yolda mahsur kaldı. Bolu, Sakarya, Eskişehir, Sakarya, Düzce ve Karabük'te yüksek kesimler karla buluştu.