Ataşehir’de sevgilisini bağlayıp evi ateşe veren şüpheli serbest

Yangın, 13 Ocak günü Saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olduğu halde mahsur kalan Alev Ş.'yi kurtardı.

'ESKİ SEVGİLİYDİK'

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Emre Y. ifadesinde Alev Ş.'nin 5 aylık eski sevgilisi olduğunu, kendisinin eşiyle birlikte yaşadığını, Alev Ş. ile 1 buçuk ay önce ayrıldıklarını, ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını ama bu durumun hiçbir zaman fiziksel şiddete kaymadığını söyledi. Şüpheli ifadesinin devamında 'Kendisinin psikolojisini bozduğunu düşünüyorum. Birkaç ay önce bileğini kesmişliği vardır. Ağır uyuşturucu madde kullandığını gördüm. 13 Ocak günü saat 14.30 sularında Alev'in evine gittim. Kendisiyle oturup kahve içtik. Taşınma aşamasında olduğu için ona yardım ettim. O mutfak tarafında mum kalıbıyla mum yapıyordu. Evin içinde fazla bir araya gelmedik. Bana Muğlaya ya da bir kız arkadaşının yanına gideceğini söyledi. O esnada telefonda biriyle tartışıyordu. Sonrasında saat 17.00 gibi yanından ayrıldım. O gün hiç alkol almadık.' dedi.

'EVİ BEN YAKMADIM'

Şüpheli Emre Y. ifadesine 'Ben Alev'e evli olduğumu önceden söylemiştim. Boşanma aşamasında olduğumu da söylemedim. Alev'in ellerini, kollarını bantlamadım. Evini ateşe vermedim.' şeklinde devam ederek suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, Alev Ş.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

YATAK ODASINDAN DUMANLAR YÜKSELMİŞ

Apartman yineticisi Necip Ö. ise ifadesinde Alev Ş.'nin 2 üst katında oturduğunu, olay günü saat 18.50 sularında evinde yemek yaptığını, bu esnada yukardan gürültüler duyduğunu, aradan 3-5 dakika geçince yanık kokusu almaya başladığını, pencereden baktığında Alev Ş.'nin yatak odasından çıkan dumanları gördüğünü söyledi. Apartman yöneticisi ifadesinin devamında 'Sonrasında hemen yukarı çıktım. Kapıyı çaldığımda 'yardım edin' çığlıklarını duydum. Bunun üzerine kapıyı omzumla kırarak açtım. İçeride hiçbir şey göremiyordum. Yatak odasına yöneldim ve elimdeki yangın tüpüyle müdahale etmeye başladım. Sonrasında Alev Ş.'nin sesini duydum. Dumandan çok etkilendiğim için biraz çıkıp soluklandım. Sonrasında tekrar yoğun dumandan dolayı nefessiz kaldım. Yatak odasının camının patladığını duydum. İçeri giremedim ve dışarı çıktım.' dedi.

AYNAYA YAZI YAZMIŞ

Apartman yöneticisi ifadesini 'Sonrasında itfaiye geldi. Müdahale edip Alev Ş.'yi dışarıya çıkardılar. Baygın vaziyetteydi. Sonrasında kendisini birkaç saniye görebildim. Polisler geldiğinde benim ifademi aldılar. 9 Ocak günü saat 21.15 sularında Alev hanımın apartmanın girişindeki aynaya 'İzmarit atmayın, yangın çıksa nereye kaçarız' yazdığını apartman denetçisinden öğrendim. Birkaç gün sonra aidat almak için kapısına gittiğimde bu yazıyı yazmasının kendisine yakışmadığını söyledim. O da bir daha yapmam dedi. Konuyla ilgili bildiklerim bunlardır.' sözleriyle bitirdi.

'ELLERİMDE VE AĞZIMDA KOLİ BANDI VARDI'

Alev Ş. ise emniyetteki ifadesinde olay günü sevgilisi Emre Y.'nin evine geldiğini, kendisiyle alkol aldıklarını, kendisine evli olduğunu ama boşanma aşamasında olduğunu söylediğini, bunun üzerine tartışmaya başladıklarını, birbirlerini darp ettiklerini, sonrasını hatırlamadığını, gözünü açtığında apartman boşluğunda olduğunu, evinden dumanlar çıktığını ve nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Alev Ş. ifadesinin devamında 'Hastaneye geldiğimde elimde ve boyunla ağız çevremde koli bantları olduğunu farkettim. Sağlık çalışanları müdahale ederek bantları söktüler. Yaşadıklarımın etkisiyle şu an hafızam gelip gidiyor. Emre Y. isimli kişiden şikayetçiyim.' dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Emre Y. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda önceki ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli hakkında mahkeme, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Emre Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.