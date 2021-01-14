Bakan Kasapoğlu, çocuklarla voleybol oynadı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak üzerinde eşofman takım ile Afetevler Mahallesi'nde bulunan Lastikpark'a geçti.

Bakan Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla atıl araç lastikleriyle bu mahallede bulunan evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocuklara Bakanlık tarafından, Siirt Belediyesinin desteğiyle kurulan tesisi ziyaret etti.

Kasapoğlu, tesiste kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklarla sohbet etti, onlarla voleybol oynadı.

Çocuklar, Bakan Kasapoğlu ile maç yapmanın keyfini yaşadı.

Sahanın çok güzel olduğunu belirten Kasapoğlu, çocuklara tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Tesis ziyaretine Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.