Balıklar tersine göçe başladı

Küresel iklim değişikliği Karadeniz'de, balıkların boyunun yanı sıra göç yollarını da etkiledi. Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile deniz suyu sıcaklığının düşmemesi balıkların göç yollarını da etkiledi. Deniz suyu sıcaklığının Bulgaristan tarafında 9-10 derece, Gürcistan tarafında 12 derece, Samsun çevresinde ise 13-14 derece civarında olması balık sürülerinin doğu yerine daha soğuk olan batıya göç etmesine neden oluyor. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, önceki yıllarda balıkların Karadeniz'de doğuya doğru göç ettiklerini söyleyerek de "Bu sene Gürcistan tarafı sıcak, Bulgaristan tarafı soğuk. Bugün burada avladığımız balık yarın Sinop'a gidiyor, orada avlanan ise daha batıya gidiyor. Bütün balıklar boğaz ağzına yığıldı. Ereğli'den İğneada'ya kadar. İstavritde, çinekopda hamsi de hepsi batıya göç ediyor" dedi. 30 yıllık balıkçı olan Yaşar Köse, "Hamsi, palamut, istavrit hep göç balıklarıdır, soğuk neredeyse oraya giderler" diye konuştu. DHA