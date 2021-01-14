Bankaların çalışma saatlerinde değişiklik: 2021 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bazı bankaların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Buna göre birçok banka 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyorlardı. Son olarak ING Bank, Garanti BBVA ve Akbank çalışma saatlerini yeniden düzenlediklerini duyurdu. Peki, 2021 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Buna göre Garanti BBVA, Akbank, ING Bank ve Denizbank 09.00 -12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.
TEB ise müşterilerine attığı bilgilendirme mesajında 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışmaya devam edileceğini duyurdu.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank'tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.