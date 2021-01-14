Bankaların çalışma saatlerinde değişiklik: 2021 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.