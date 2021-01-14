Batman’da bir yılda bin 595 olay aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yanı sıra suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, kamu güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla bir yılda yapılan çalışmalar açıklandı. Batman genelinde 223 bin 419 şahıs ve 7 bin 881 araç sorgusu yapıldığı vurgulandı. Kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı, fuhuşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra; 934 hırsızlık, 90 motosiklet hırsızlığı,153 yankesicilik-dolandırıcılık, 145 çalıntı malzeme müştekilerine teslim edilerek toplam bin 595 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

KAYIP 357 KİŞİ BULUNDU

Bir yılda Batman'da çeşitli suçlara karışan bin 378 şüpheli şahıs ve aranan bin 62 şahıs olarak toplam 2 bin 440 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 357 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

ETKİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Batman halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürülecek olup, en büyük destekçimiz olan vatandaşlarımızın özellikle 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak gösterecekleri destek çok kıymetlidir. Suç ve suçlularla mücadelemizde kuşkusuz bu bilgiler çok önemli olup bizlere yardımcı olmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" dedi.