Bingöl’de sınıf öğretmeni, pandemi sürecinde yoksul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karışılıyor

Bingöl'ün Genç İlçesi Nuri Özaltın İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde bulunan Veysel Çeliker, pandemi süreci nedeniyle kötü etkilenen yoksul öğrenciler için kampanya başlattı.

Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü kampanya ile yüzlerce aileye giyim, gıda ve kitap yardımı yapan Çeliker, "geçen yıl Mart ayından bu yana süren bir pandemi süreci var. Bu süreçte sağlıklı eğitim ulaştırma noktasında ister istemez aksaklıklar yaşadık. Bu aksaklıkları kapatmak için uzaktan eğitim adı altında Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Çocuklarımızın okullarını unutmamaları açısından elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi sürecinin ekonomik etkileri de oldu. Ekonomik anlamda birçok velilerimizin sıkıntı yaşadıklarını gördük. Bu sıkıntıları bir nebze de olsa kapatmak açısından kendi arkadaşlarımızla bir araya gelerek, öncelikle çocukların sınavlara hazırlanabilmeleri için hazırlık kitapları ihtiyaçlarını karşıladık. Bu noktada Bingöl'deki esnaflarımız çok ciddi desteklerde bulundular. Maddi değeri 25 bin lira olan hazırlık kitaplarını çocuklarımıza ulaştırdık. Daha sonra öğrencilerin ve ailelerinin başka ihtiyaçları olduğunu da gördük. Öncelikle temiz durumda olan ve kullanılmayan elbiselerin yıkanıp ütülenmesi ile beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmamız oldu. Bu konuda da halkımızın ciddi bir desteği oldu. Yüzlerce çocuğa bu şekilde giyim malzemesi ulaştırabildik" dedi.

'100 BİN LİRAYI AŞAN YARDIMDA BULUNDUK'

Yaptıkları yardımların maddi değerinin 100 bin lirayı aştığını ifade eden Çeliker, "pandemi süreci uzadıkça, ekonomik sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Zamanla gıda ihtiyacı da doğdu. Ekonomik anlamda veliler çocuklarına yetemez duruma geldiler. Tabi, bir öğretmen için de en üzücü sahnelerden birisi, velisinin çocuklarına yetemediğini görmesidir. Bu konuda da hem kendi imkanlarımızla, hem öğretmen arkadaşlarımızla, hem de halkımızla birlikte bir gıda kampanyası başlattık. Evinden malzeme getirerek de bu kampanyaya destek verenler oldu. Bu kampanya ile de yüzlerce ailemize ulaştık. Şu ana kadar 200 civarı ailemize ulaştık. Maddi anlamda da 100 bin lirayı aşan yardımlarımız oldu. Bu sürecin bu noktaya geleceğini tahmin edememiştik. Küçücük bir niyetle bu günlere kadar geldik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü öğretmen sadece sınıfa girip dersini anlatan bir birey değil, toplumunu aydınlatan, ışık tutan, gerekirse çocukların velilerinin ve toplumun bütün bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verme mücadelesi içerisine giren birey demektir. Tarihi öğretmenlerin şekillendirdiğini çok iyi biliyoruz. Amatör olarak da olsa büyüyen bir kampanyamız var" şeklinde konuştu.