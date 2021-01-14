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'de Trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı

'ün Genç karayolu 10’nucu kilometresinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 14.1.2021 14:49 ABONE OL
Bingöl'de Trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'ün Genç karayolu 10'nucu kilometresinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Çayağzı mevkiinde karşı yönden gelen Uğur Çağlayan'ın kullandığı 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Eyüp Tangüneş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl-Genç kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Bingöl'de Trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı
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