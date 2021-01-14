Bir aile aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Çamlık Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır bir apartmanın kazan dairesinde yaşayan yaşlı adamın ailesine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Üzerinde kimliği olmayan ve hafıza kaybı yaşayan yaşlı adamın ihtiyaçlarını apartmanda yaşayan vatandaşlar karşılıyor. İsminin bazen 'Hidayet' bazen de 'Fatih' olduğunu ifade eden yaşlı adamın ailesini bulmak isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan da duyuru yayınladı. Apartman sakinlerinden Önder Uludağ, 'dede' diye seslendikleri yaşlı adam için önceliklerinin ailesine kavuşturulmasını sağlamak olduğunu söyledi. 'Dede'nin yıllardır hafıza kaybı yaşadığını anlatan Uludağ, "Dedemiz yaklaşık 4-5 yıldır buralarda. Önceleri sokakta yatıyordu. Daha sonra kahvehanenin içerisinde kazan dairesinde yatmaya başladı. Soğukta kalmaması için kahveci ağabeyimiz içeriye aldı. Bizler sürekli olarak giyecek ve yemek işini ayarlamaya çalışıyoruz. Ama yattığı yer çok iyi bir ortam değil" dedi.Yaşlı adam hakkında emniyette başvurduklarını ancak bir sonuç çıkmadığını anlatan Uludağ, şöyle dedi: "Bu adam ceviz kabuğundan çıkmadı. Muhakkak bir ailesi var diye düşünüyoruz. Sonuçta bir tanıdığı, kardeşi, yakını mutlaka vardır. Belki ailesi de onu arıyordur. Biz ya ailesinin yanında ya da daha iyi bir ortamda yaşamasını istiyoruz." Yaşlı adam ise Bartın'dan Ereğli'ye geldiğini, yakınlarda bir yakınının olduğunu ve belki bir gün onunla karşılaşmayı umduğunu söyledi. DHA