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Bozuk çanak anten iki kardeşin sonu oldu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Bozuk çanak anten iki kardeşin sonu oldu
VAN'da bozulan çanak anteni onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan iki kardeş düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan Yıldız Tekin (24) ile Cumali Tekin (21) adlı kardeşler uydu antenini onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıktı. Uydu antenini onardıkları sırada buzlanma nedeniyle dengelerini kaybeden iki kardeş aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bozuk çanak anten iki kardeşin sonu oldu
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