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Bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi ile 2021 ne zaman tutulacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayı şimdiden en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı dini günler takvimi ile beraber Ramazan ayının başlangıç tarihini paylaşmıştı. Bilindiği üzere, Hicri takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük fark nedeniyle Ramazan ayı her yıl bir önceki yıldan daha önce başlıyor. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman, hangi ay tutulacak? İşte,

Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:42 ABONE OL
Bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi ile 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlanırken 2021 Ramazan ayının tarihi de en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Mübarek üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındırıyor. Dini vazifelerini yerine getirmeyi bekleyenler, '2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bu sene Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi ayda tutulacak? İşte, dini günler takvimi ile 2021 Ramazan ayı takvimi...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
  • Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi ile 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak?
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