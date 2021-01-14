Bursa’da korkutan yangın

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan Yeni Mahalle'deki 2 katlı bir evde henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki iki eve daha sıçradı.

Yıldırım ilçesine bağlı Yeni mahallede bulunan 2 katlı bir binadan dumanlar yükseldi. Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda haber verilen itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Meydana gelen yangın Bursa'nın birçok noktasından görüldü.