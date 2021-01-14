Bursa’da şantaj operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen silahlı çete üyelerine karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, G.G, B.K, S.S, D.Y, Y.B, ve E.D isimli 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Bursa'da 9 ayrı eylemin daha failleri olduğu anlaşıldı.

TEHDİT VE ŞANTAJ YAPTILAR

Yapılan çalışmalarda örgütünün kadınları kullanarak internet üzerinde irtibat kurduğu kişilerin kimlik, banka veya diğer özel bilgilerini ele geçirip, evlerine girdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, bu kişilerin ikamet ve araç anahtarlarını kopyalayarak hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyip, tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, darp, tehdit ve şantaj yoluyla yüklü miktarlarda usulsüz kazanç sağladıkları belirlenen çete üyelerinin aynı zamanda bu şahıslar adına çok sayıda GSM hattı ve kredi kartları çıkartarak kazanç sağladıkları da tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda mağdur şahısların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyale el konulurken, bıçak, keski, balta, av tüfeği gibi suç aletleriyle bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.