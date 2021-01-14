MPİ 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama! Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Çılgın Sayısal Loto bu akşam 96 milyon 682 bin liralık büyük ikramiyesinin sahibini arayacak. Peki, 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto 13 Ocak sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.