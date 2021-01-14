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Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi: İlk kimler, hangi yaş aşısı vurulacak?

’ndan son dakika aşı öncelikli meslek grupları açıklaması geldi. ’de  yapılmaya başlandı ve aşı randevu ekranı üzerinden randevular alınıyor. Meslek ve yaş gruplarına göre aşılamanın yapılacağı Bakan Koca tarafından duyurulmuştu ancak ilk detaylı aşı takvimi bugün belli oldu. Peki, aşıda öncelikli meslekler ve yaş grupları hangileri, ilk kimler aşı olacak? Bu başlık altında, koronavirüs aşıda öncelikli listesi ve aşı durumu sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:45 ABONE OL
Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi: İlk kimler, hangi yaş Covid aşısı vurulacak?

E-devlet şifresi ile aşı randevu ekranı üzerinden, yaş ve meslek gruplarına göre aşı randevusu alımı başladı. Dün, ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vuruldu. Aşılamanın 'de resmi olarak başlamasının ardından vatandaşlar, öncelikli meslek grupları ve aşıda öncelikli yaş grupları hangileri sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 'ndan gelen son dakika haberine göre, vurulacak aşı öncelikli meslek grupları listesi belli oldu.

AŞIDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUPLARI LİSTESİ

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi: İlk kimler, hangi yaş Covid aşısı vurulacak?

AŞIDA 4 AŞAMALI AŞI PROGRAMI

Koronavirüs aşıları 4 aşamada gerçekleştirilecek. Önce sağlık çalışanları aşılanacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak. 3. Aşamada 18-49 yaş arasında kronik hastalar 4. Aşamada zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.

Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi: İlk kimler, hangi yaş Covid aşısı vurulacak?

Aşıda öncelikli meslek grupları netleşti:

- Milli Savunma,

- İçişleri

- Kritik görevlerdeki kişiler

- Zabıta

- Özel güvenlik

- Adalet bakanlığı

- Öğretmenler

- Fırın , yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları,

- Taşımacılık sektöründe çalışanlar

- Cezaevi ve özel güvenlik

Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi: İlk kimler, hangi yaş Covid aşısı vurulacak?

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Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi: İlk kimler, hangi yaş Covid aşısı vurulacak?
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