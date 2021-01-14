Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati açıklandı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde namaz kılacak olan vatandaşlar kendi illerindeki namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda; Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati!
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:03
İZMİR:13:26
BURSA: 13:18
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 Ocak'ta cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:03
İZMİR:13:26
BURSA: 13:18
CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.