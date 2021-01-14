Dakikalar içinde koskoca kamyoneti çalmıştı... Tutuklandı

İstanbul Pendik'te, cadde üzerinde park halinde bulunan bir kamyonet dakikalar içerisinde çalındı. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheli N.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin farklı suçlardan tam 32 kaydının olduğu ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çınardere Mahallesi'nde 11 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre şüpheli N.Ç. (30), bir kültür merkezinin önünde park halinde bırakılan bir kamyoneti çalmak için harekete geçti. Şüpheli, dakikalar içerisinde çalıştırmayı başardığı kamyonet ile olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

32 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Kısa bir süre sonra kamyonetinin çalındığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi. Yapılan ihbarın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli N.Ç.'yi, Velibaba Mahallesi'ndeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında 31'i hırsızlık olmak üzere 32 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI



Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 Ocak Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan N.Ç., cezaevine gönderildi.