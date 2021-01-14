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Davetsiz misafir kamyon evin yatak odasına girdi

'nda yokuş aşağı giden kamyonet kontrolden çıkarak binanın bodrum katındaki evin yatak odasına girdi . Olayda ölen yada yaralanan olmazken evdeki bir kadın ile bebeği büyük korku yaşadı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 19:23 ABONE OL
Davetsiz misafir kamyon evin yatak odasına girdi

Davetsiz misafir kamyon dün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aynalı Çeşme Caddesi'nden yokuş aşağı inen hafriyat yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün durdurmakta güçlük çektiği kamyon, binaya çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı evin demir korkulukları ve camı kırılırken evdeki kadın ve uykuda olan bebeği büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken evde ve kamyonda hasar oluştu.

"BEBEĞİM VE BEN ÇOK KORKTUK"

Kamyonun çarptığı evdeki kadın "Büyük bir gürültü geldi, iki defa çok fena bir ses geldi. Çocuk da uyuyordu, Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

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Davetsiz misafir kamyon evin yatak odasına girdi
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