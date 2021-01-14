Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Duygu, uyuşturucu kuryesi olmadığı için öldürüldü

‘Duygu, uyuşturucu kuryesi olmadığı için öldürüldü

'nın ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten (30), 6 Eylül günü evden ayrılmış, 15 gün sonra ise atv'de 'nın programı sayesinde Kepez ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
‘Duygu, uyuşturucu kuryesi olmadığı için öldürüldü
Çelikten'in ölümüyle ilgili sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ve ağabeyi Doğukan Özcan (28) tutuklanmıştı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada anne Leyla Çelikten, "Gitti dünyalar güzeli kızım. Geriye iki öksüz evladı kaldı. Veli, kızım güzel olduğu için kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünerek onu uyuşturucu kuryesi yapmaya çalıştı. Kabul etmeyince öldürdü. Kızımın katilleri gereken cezayı alıncaya kadar, bu ülkede kadın cinayetleri durduruluncaya dek başımdaki bu kara yazmayı çıkarmayacağım" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Duygu, uyuşturucu kuryesi olmadığı için öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA