‘Duygu, uyuşturucu kuryesi olmadığı için öldürüldü

Çelikten'in ölümüyle ilgili sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ve ağabeyi Doğukan Özcan (28) tutuklanmıştı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada anne Leyla Çelikten, "Gitti dünyalar güzeli kızım. Geriye iki öksüz evladı kaldı. Veli, kızım güzel olduğu için kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünerek onu uyuşturucu kuryesi yapmaya çalıştı. Kabul etmeyince öldürdü. Kızımın katilleri gereken cezayı alıncaya kadar, bu ülkede kadın cinayetleri durduruluncaya dek başımdaki bu kara yazmayı çıkarmayacağım" dedi.