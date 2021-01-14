Edirne’de kırmızı alarm

Edirne'de Tunca Nehri taşınca kırmızı alarm verildi. Minibüsüyle, Tunca Hudut Bölüğü'ne yemek götüren bir kişi, Hatipköy ile Büyükismailce arasındaki kara yolunda, 1.5 metreye çıkan suda mahsur kaldı. Minibüsün üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında kaldı. Köprüler de suyun altında kalınca geçişler kapatıldı. Binlerce dönüm arazi de su altında kaldı. D-100 karayolunun Edirne girişi suyla kaplanınca uzun kuyruklar oluştu. Edirne-Havsa ilçesi arasında bulunan Oğulpaşa Deresi taştı. Kırklareli yolu üzerindeki evlerinde taşkın nedeniyle mahsur kalan 5 kişilik aile, Değirmenyeni köyü yakınlarında oluşan adacıkta mahsur kalan 2 yavru köpek, AFAD ekiplerince kur- tarıldı.