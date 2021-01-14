En iyi narkotik polisi anne

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütülen proje kapsamında Bingöl'ün Genç ilçesi ve Bingöl-Elazığ karayolunda Stant açılarak madde kullanımı ile mücadelede annenin önemi, madde kullanımı ile mücadelede ailelerin neler yapabilecekleri, madde kullanan kişilerin belirtileri konusunda vatandaşlar bilgilendirilerek farkındalık oluşturdu.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan her çalışma ülkemizin geleceği gençlerimizi her türlü madde bağımlılığına karşı koruma bilinciyle sürdürülmektedir." denildi.