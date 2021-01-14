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En iyi narkotik polisi anne

’de çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda annelerin duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanı tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi”kapsamında stant kuruldu.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:18 ABONE OL
En iyi narkotik polisi anne

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütülen proje kapsamında Bingöl'ün Genç ilçesi ve Bingöl-Elazığ karayolunda Stant açılarak madde kullanımı ile mücadelede annenin önemi, madde kullanımı ile mücadelede ailelerin neler yapabilecekleri, madde kullanan kişilerin belirtileri konusunda vatandaşlar bilgilendirilerek farkındalık oluşturdu.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan her çalışma ülkemizin geleceği gençlerimizi her türlü madde bağımlılığına karşı koruma bilinciyle sürdürülmektedir." denildi.

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En iyi narkotik polisi anne
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